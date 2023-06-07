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Коммерсантъ FM
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РЭО планирует установить в РФ 150 тыс. аппаратов для приема пустой тары

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в России до конца текущего года планируется установить еще несколько сотен фандоматов для приема пустой тары. Всего в РФ необходимо установить около 150 тыс. таких устройств, они могут появиться в ближайшем будущем, сообщил он в интервью «РИА Новости».

Фандомат — автомат для приема вторичного сырья, который выдает вознаграждения за сдачу тары. Награда может быть денежной, в виде баллов и чеков для магазина или общественного транспорта.

«К текущему моменту в нескольких субъектах установлено около 800 фандоматов и еще несколько сотен планируется установить до конца текущего года. Если говорить относительно потребности или емкости рынка в России, то она составляет значительную величину, практически в 150 тысяч аппаратов, которые могут быть установлены в самых разных локациях»,— сказал господин Буцаев.

Глава РЭО сообщил, что в России много производителей фандоматов, в том числе готовых экспортировать в другие страны. РЭО и дальше продолжит поддерживать компании, строящие фандоматы в РФ, отметил он. Господин Буцаев добавил, что у РЭО есть договоренности на установку фантомов в большинстве сетей супермаркетов.

Эрдни Кагалтынов

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