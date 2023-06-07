Сибирь ждет избранных

Все больше сибирских депутатов инициируют попытки вернуть прямые выборы мэров. Вслед за горсоветом Новосибирска, где в понедельник был запущен референдум по данному вопросу (см. “Ъ” от 6 июня), с похожей инициативой выступила гордума Томска. На сессии во вторник муниципалы обратились к областным коллегам с предложением восстановить прямой порядок голосования. Правда, шансы отыграть ситуацию невелики, ведь всенародные выборы были отменены всего полгода назад, причем тем же самым региональным парламентом.

Гордума Томска 6 июня рассмотрела проект обращения в адрес парламента региона с предложением восстановить прямые выборы мэра областного центра.

Документ подготовил независимый депутат Игорь Лютаев (группа «Чистый Томск»), который считает, что этот шаг будет способствовать «демократизации общества». «Порядок избрания главы путем всенародного голосования показал себя эффективным механизмом, действовавшим с 1996 по 2022 год»,— говорится в обращении.

Напомним, в октябре прошлого года группа единороссов во главе со спикером регионального парламента Оксаной Козловской предложила упразднить прямые выборы градоначальника, заменив их на привычную для большинства российских муниципалитетов конкурсную модель. Свою инициативу они мотивировали повышением эффективности местной власти и сокращением расходов на голосование. Несмотря на протесты части городских депутатов, подконтрольный «Единой России» областной парламент эту инициативу поддержал.

Однако выбрать мэра по конкурсу оказалось непросто. В апреле на рассмотрение гордумы были представлены две кандидатуры — исполняющего обязанности градоначальника Михаила Ратнера (у него нет партийного билета, но он регулярно участвует в мероприятиях «Единой России») и депутата регионального парламента от КПРФ Максима Лучшева. Для победы одному из них требовалось набрать не менее 2/3 голосов.

Но поскольку ни одна политическая сила в городском парламенте не обладает большинством («Единая Россия» и парламентская оппозиция контролируют по 11 из 37 мест, еще 15 — представители малых партий и независимые депутаты), до голосования дело просто не дошло: в последний момент оба кандидата сняли свои кандидатуры. Повторный конкурс назначен на 22 августа.

Идея Игоря Лютаева обратиться к областным коллегам с предложением восстановить прямые выборы по существу обсуждалась на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам 24 мая. В ее поддержку тогда высказался представитель «Яблока» Василий Еремин, на что председатель комиссии единоросс Илья Леонтьев заметил, что возврат к всенародному голосованию, если он и состоится, «будет уже в любом случае после конкурса». За рассмотрение документа проголосовали девять депутатов при одном против и пяти воздержавшихся. А на сессии гордумы 6 июня этот вопрос и вовсе на вызвал никакого обсуждения: обращение молча поддержали 16 депутатов, еще 2 — воздержались. Кто и как голосовал, неизвестно, поскольку на сайте представительного органа поименный список участников сессии не представлен.

Ответ областного парламента фактически будет зависеть от позиции фракции ЕР, в которую входят 27 из 42 депутатов. В региональном отделении партии власти во вторник предпочли не комментировать обращение гордумы. «Может, но не хочет»,— ответил томский политолог Сергей Шпагин на вопрос “Ъ” о том, может ли облдума изменить свое решение.

По мнению политолога Константина Калачева, инициатива удивительна тем, что предложение вернуть прямые выборы мэра исходит от значительной части гордумы, а не отдельных политиков, «видимо, настолько высок запрос, что депутаты решили так поднять свою популярность». Эксперт считает, что заксобрание могло бы поддержать идею муниципалов и обеспечить управляемость выборов. «Это может быть даже проще, чем проводить конкурс, который городские депутаты воспринимают как повод для торга. Но куда вероятнее, что опять будет конкурс, в котором стороны смогут остановиться на какой-то компромиссной фигуре»,— полагает он.

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск