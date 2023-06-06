Число белгородцев, уехавших из приграничья в пункты временного размещения, достигло 8 тысяч

В пунктах временного размещения жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области, уехавших из-за атак украинских силовиков, разместились уже 8 тыс. человек. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал по итогам встречи с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

По словам господина Гладкова, в регион уже привезли первые 20 т продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии для расселенных. «Фуры со всем необходимым для жителей региона направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан.

В ближайшие два дня придет еще более 100 тонн.

Поэтому продолжаем выстраивать работу всех центров гуманитарной помощи»,— сообщил глава региона.

Запросы о помощи поступают и от жителей приграничья, уехавших в другие регионы: Курскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Московскую области. Они смогут получать адресную помощь через местные отделения «Единой России», рассказал господин Гладков. Те, кто разместились в муниципалитетах Белгородской области, могут запросить необходимое или через отделение партии, или через администрацию округа или района.

Олег Мухин

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