В Ярославле горит двухэтажный деревянный дом

В Ярославле загорелся двухэтажный частный дом, есть сведения об одном пострадавшем. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на Портовой Набережной

Фото: Скрин видео vk.com / Подслушано в Ярославле Пожар на Портовой Набережной

Фото: Скрин видео vk.com / Подслушано в Ярославле

Сообщение о возгорании деревянного частного дома на Портовой Набережной поступило в 21:39 вечера 6 июня. На месте работают 6 единиц техники МЧС и 30 пожарных. По предварительным данным известно об одном пострадавшем.

Площадь возгорания пока неизвестна, есть данные, что жилье двухэтажное. Пожар хорошо заметен в разных точках Ярославля, в том числе со Стрелки в центре города.

Андрей Иванов