По кодексу земли

Региональное управление Росимущества проиграло иск к ООО «Тонус» об изъятии арендованного земельного участка на территории нацпарка в Сочи. Основанием для отказа в удовлетворении иска стало то, что Земельный кодекс России вступил в силу спустя пять месяцев после того, как был заключен договор об аренде. Кроме того, управление пропустило срок исковой давности. Юристы говорят, что подобные дела в суде решаются чаще всего в пользу арендаторов, в рассматриваемом споре у Росимущества также мало шансов на положительный исход в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На момент заключения договора об аренде между обществом и нацпарком полномочия на управление федеральным имуществом в городе имело Территориальное управление Минимущества РФ по Сочи

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор» На момент заключения договора об аренде между обществом и нацпарком полномочия на управление федеральным имуществом в городе имело Территориальное управление Минимущества РФ по Сочи

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

В июле 2022 года Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгее обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО «Тонус» с требованием о возврате арендуемого земельного участка. Спорная территория площадью 500 кв. м располагается в Кудепстинском лесничестве в национальном парке Сочи.

Как следует из материалов дела, договор об аренде земельного участка между ООО «Тонус» и ФГБУ «Сочинский национальный парк» был заключен по результатам конкурсных торгов 23 мая 2001 года. По условиям договора оплату за пользование землей общество осуществляло с 2017 по 2022 год.

Суд также установил, что на спорной территории расположен одноэтажный банкетный зал площадью 95,9 кв. м. ООО «Тонус» зарегистрировало право собственности на объект в январе 2010 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тонус» зарегистрировано в 1994 году в Сочи. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Бенефициар — Артур Зопунян. Выручка общества в 2022 году составила 47,7 млн руб., прибыль — 294 тыс. руб.

В исковом заявлении истец указал, что земля является федеральной собственностью, которой Сочинский национальный парк обладает на праве бессрочного пользования. На момент заключения договора об аренде между обществом и национальным парком полномочия на управление федеральным имуществом в городе имело Территориальное управление Минимущества РФ по Сочи. Управление, как указано в решении суда, не предоставляло ООО «Тонус» земельный участок в нацпарке Сочи в аренду. По мнению истца, граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.08.1996 №926 национальные парки уполномочены на предоставление земельных участков для обеспечения регулируемого туризма и отдыха на срок до пятидесяти лет. Однако в решении суда нет информации о том, на какой срок был предоставлен участок в нацпарке ООО «Тонус».

Суд установил, что Земельный кодекс России (ФЗ №136-ФЗ) вступил в силу 30 октября 2001 года — спустя пять месяцев после подписания договора об аренде между обществом и национальным парком.

«В рассматриваемом судебном споре распорядительные действия учреждения в отношении спорного земельного участка совершены более чем за пятимесячный срок до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации»,— говорится в решении суда.

Также суд указал на то, что согласно Земельному кодексу России требование о возврате земли является неисполнимым, поскольку на нем построен объект капитального строительства ООО «Тонус» (банкетный зал). Кроме того, по требованию о возврате земельного участка в нацпарке Сочи истек срок исковой давности (три года).

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василия Малинина, аналогичные дела с участием Сочинского национального парка были неоднократно предметом рассмотрения Арбитражного суда Краснодарского края в период с 2013 по 2016 год.

«В рамках судебных споров уполномоченные органы или требовали признать договор об аренде земельного участка недействительным, или заявляли о признании права аренды земельного участка отсутствующим. Большинство аналогичных дел было разрешено в пользу арендаторов»,— комментирует ситуацию юрист.

Возможно, Росимущество пытается спустя продолжительное время изменить подход судов к рассмотрению таких споров, в том числе заявляя теперь исковое требование о возврате земельного участка, добавил Василий Малинин.

«Шансы на успешный исход судебного спора для Росимущества невелики, поскольку по данной категории споров сложилась достаточно устойчивая судебная практика. Суды при рассмотрении таких споров не принимают во внимание дату регистрации договора об аренде органами юстиции, а проверяют полномочия национального парка на заключение сделки до вступления в силу Земельного кодекса России»,— рассказал Василий Малинин.

Тат Гаспарян