УФАС выявило завышение «Воронежской горэлектросетью» платы за использование опор ЛЭП

АО «Воронежская горэлектросеть» незаконно установило для интернет-провайдеров «различные цены за услуги по предоставлению во временное пользование» опор воздушных линий электропередач для подвеса кабелей связи в Воронеже. Об этом сообщили в региональном УФАС.

С жалобой в ведомство обратилось ОАО «Телеком-сервис». В управлении установили, что для части организаций стоимость предоставления одной опоры составляет 30 руб., для других — от 133 до 493 руб. Экономического обоснования такого разброса «Воронежская горэлектросеть» представить не смогла. Компании было выдано предупреждение о необходимости установить единую обоснованную цену, но исполнено оно не было. После этого в отношении «Воронежской горэлектросети» было возбуждено и рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства, по его итогам выдано предписание, будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

В 2018 году, напомним, УФАС уже рассматривало аналогичную жалобу в отношении «Воронежской горэлектросети». Тогда управление рекомендовало установить «справедливую рентабельную цену» в размере до 30 руб. с НДС за одну опору.

Олег Мухин

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