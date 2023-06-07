В Ярославле проекты ремонтов 45 дорог пройдут госэкспертизу

В Ярославле в государственную экспертизу сдан проект ремонта улицы Победы, на следующей неделе планируется сдать на проверку проекты и сметы еще 45 городских дорог. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в департаменте городского хозяйства (ДГХ) мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Саукова в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Улица Саукова в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как пояснил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов, уже проходит проверку проект ремонта улицы Победы, на очереди на следующей неделе завершение проектирования проспектов Октября, Дзержинского и Машиностроителей, улиц Сосновая и Свободы.

«Проекты серьезные, они достаточно дорогие. Надеемся, что до конца месяца большая часть этих объектов пройдет государственную экспертизу. И в июле месяце будут объявлены торги. Финансирование двухлетнее —2023-2024 годы»,— пояснил Николай Степанов на общегородском совещании.

В ДГХ добавили, что в госэкспертизу отправят проекты ремонтов 45 городских дорог. В частности, в этом году планируется делать улицы Шандорная и Саукова. «В августе-сентябре работы на этих улицах будут выполнены»,— заявил Николай Степанов.

Андрей Иванов