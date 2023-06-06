Жители эвакуированных сел Грайворонского округа Белгородской области будут получать гуманитарную помощь наравне с шебекинцами

Эвакуированные жители трех приграничных сел Грайворонского округа Белгородской области будут получать необходимую гуманитарную помощь наравне с уехавшими из Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

«Я сейчас дам задание, что если люди из сел Козинка, Глотово и Гора-Подол проживают в Белгороде у родственников, то они тоже получали помощь при обращении в центры гуманитарной помощи. Если у них есть необходимость в товарах повседневного проса, то им тоже нужно помогать»,— сообщил глава региона.

Жители трех сел уже получили около 200 продовольственных пайков. Между тем для уехавших из Шебекинского округа были открыты четыре пункта оказания гуманитарной помощи в Белгороде.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте