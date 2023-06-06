Время первой

В Кировском райсуде Уфы началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении юриста Александра Войцеха. В апреле текущего года кассационная инстанция отменила обвинительный приговор, которым его признали виновным в покушении на мошенничество в сфере кредитования. По версии обвинения, господин Войцех взял на основании подложной справки о доходах около 4,4 млн руб. кредитов и не собирался их отдавать. Подсудимый заявил, что справка соответствовала его фактическим доходам, вину он не признает и «намерен восстанавливать свою честь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Войцех попросил оправдать его по делу о мошенничестве, сославшись на свою невиновность

Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ Александр Войцех попросил оправдать его по делу о мошенничестве, сославшись на свою невиновность

Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ

Судья Кировского райсуда Уфы Роза Булатова начала повторное рассмотрение уголовного дела в отношении юриста, бывшего адвоката Александра Войцеха.

Александр Войцех — один из самых ярких критиков руководства Адвокатской палаты Башкирии. С 2019 года он писал заявления по фактам, на его взгляд, неправомерного расходования адвокатских взносов. Совет АП трижды лишал его адвокатского статуса по разным поводам, дважды господину Войцеху удавалось через суды его восстанавливать.

В сентябре 2022 года судья Кировского райсуда Рафис Набиев признал господина Войцеха виновным в покушении на мошенничество в сфере кредитования (ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Суд тогда установил, что в 2017 году подсудимый путем обмана, предоставив пяти банкам заведомо ложные и недостоверные сведения о своих доходах, пытался получить 7,4 млн руб. кредита. В справке о доходах физлица за 2016 год он указал доход в размере 2 млн руб., тогда как в действительности эта сумма не превышала 20,5 тыс. руб. В то время юрист состоял в Уфимской городской коллегии адвокатов. Заемщик поочередно обращался в уфимские отделения Сбербанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, Локо-банка, ВТБ 24. Первые четыре банка одобрили заявки господина Войцеха на общую сумму 4,4 млн руб., а в ВТБ 24 отказали в выдаче кредитов в размере 3 млн и 1,1 млн руб.

Александр Войцех, по мнению суда, не намеревался возвращать полученные средства, так как не обладал стабильным доходом, о чем свидетельствует невыполнение им условий кредитных договоров. Подсудимый вину не признал, заявив, что похищать кредитные средства не собирался.

В декабре прошлого года Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе, однако в апреле Шестой кассационный суд в Самаре направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Как следует из постановления кассации, Кировский райсуд, вынося приговор, не указал в нем, кому именно из потерпевших подсудимый причинил имущественный ущерб в особо крупном размере, который, согласно УК РФ, превышает 6 млн руб. В то же время, как установил суд первой инстанции, Александр Войцех покушался на суммы от 600 тыс. руб. до 3 млн руб. «В приговоре отсутствует суждение о том, что умысел Войцеха А.В. был направлен на хищение чужого имущества в особо крупном размере и не был направлен на совершение мошенничества в сфере кредитования в разных суммах в отношении различных потерпевших, не приведена какая-либо мотивация юридической квалификации его действий по данному квалифицирующему признаку»,— указал кассационный суд, отметив, что «допущенные нарушения уголовно-процессуального закона являются существенными».

Вчера прокурор повторно зачитал обвинение, на что Александр Войцех ответил, что предъявленное обвинение ему не ясно «ввиду существенных противоречий внутри самого обвинения и существенного нарушения уголовно-процессуального закона». Он попросил суд рассмотреть вопрос о внесении постановления в адрес генерального прокурора о нарушении гособвинителем уголовно-процессуального закона, исполнения требования определения суда кассационной инстанции и закона о прокуратуре. «Мне повторно зачитывают незаконное обвинение, признанное таковым определением кассационной инстанции»,— отметил подсудимый.

По его словам, обвинение стало результатом искажения фактических обстоятельств дела. Александр Войцех подчеркнул, что фактически его доход соответствовал указанному в справке 2-НДФЛ, учитывая, что в 2016 году он купил два автомобиля Mercedes и построил дом в деревне Сальзигутово Кармаскалинского района. Общие расходы в том году составили около 10 млн руб. «Даже здесь можно ставить точку и выносить оправдательный приговор, в моем понимании. Банки я не обманывал относительно моего дохода»,— заявил господин Войцех. В 2016 году он также взял в ВТБ 350 тыс. руб. кредита и полностью его погасил, сообщил подсудимый. Остальные кредиты собирался вернуть, продав квартиру, которую покупал с публичных торгов за 2,2 млн руб. при рыночной стоимости около 4 млн руб. Целью кредитов и была покупка квартиры для ее последующей перепродажи с целью получения дохода, пояснил Александр Войцех. Сделки сорвались из-за хищения сотрудниками фирмы, занимавшейся организацией торгов, 2,2 млн руб.

Юрист признал, что кредитовался много раз, у него была положительная кредитная история, он предоставлял справки с завышенным доходом, но не считал это преступлением. «Я никогда не похищал эти деньги и все кредиты выплачивал досрочно, в том числе в 2016 году до тех событий. Моя позиция по делу заключается в том, что я намерен восстанавливать мою честь»,— заявил Александр Войцех и попросил суд обратить внимание на доводы кассационной жалобы, в которой изложены процессуальные нарушения. «Если они обоснованны, они должны повлечь вынесение оправдательного приговора»,— заключил он, отметив, что «год просидел в тюрьме по заведомо незаконному приговору».

Далее прокурор зачитал показания свидетелей обвинения, данные в ходе первого рассмотрения.

Следующее заседание назначено на 27 июня.

Влада Шипилова