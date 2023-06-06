Суд приговорил к 5 годам колонии моряка ЧФ, сбежавшего из части во время мобилизации

В Севастополе осудили моряка Черноморского флота (ЧФ) за побег из части во время мобилизации. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Тряпкина к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Как следует из судебного акта, младший сержант скрывался в соседнем городе несколько месяцев, помогая по хозяйству знакомым. 3 февраля 2023 года Тряпкин самостоятельно обратился в следственные органы с признательными показаниями.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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