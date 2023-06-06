В Шуваловской усадьбе в Петербурге разместятся санаторий и частная школа

Совет по культурному наследию Санкт-Петербурга предварительно одобрил проект реконструкции под современное использование Шуваловской усадьбы в Шуваловском парке на севере города, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». В зданиях ансамбля планируется разместить санаторно-курортный комплекс и частное образовательное учреждение.

Участники совета в целом согласились с идеей реконструкции корпусов, но предложили переработать архитектурные решения, поскольку некоторых концепции диссонировали с историческим обликом ансамбля. На вопрос вице-губернатора Николая Линченко, разместиться ли в каком-то из зданий, включая планируемые к сносу советские корпуса, апарт-отель, представители разработчика проекта, ООО «Кант», не дали однозначного ответа.

Напомним, бывший владелец Шуваловской усадьбы, АО «Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени В.П. Вологдина», входящее в структуру «Ростеха», в апреле 2022 продал комплекс за 275 млн рублей. Победителем торгов стало ООО «А Девелопмент». Новый владелец усадьбы по условиям продажи обязан провести необходимые работы по сохранению культурно-исторического наследия усадьбы, в том числе восстановить его исторический облик.

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