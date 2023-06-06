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Тамбовская область досрочно расселила граждан из жилья, признанного аварийным ранее 2017 года

Власти Тамбовской области раньше срока выполнили обязательства по завершению программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом глава региона Максим Егоров сообщил в ходе заседания оперштаба по реализации национальных проектов.

«Осенью 2021 года мы взяли повышенные обязательства по досрочному завершению программы переселения граждан из аварийного жилья... И эти обязательства выполнили — на полтора года раньше срока, к 1 июня 2023 года, закрыли программу, рассчитанную до 1 сентября 2025 года. Мы вошли в число регионов, кто досрочно выполнил поручение президента России Владимира Владимировича Путина, и теперь можем начать новую программу расселения граждан»,— рассказал господин Егоров.

В новую региональную программу должны войти дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. На данный момент в этот перечень вошли 82 многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 25 тыс. кв. м, в которых проживает около 1,5 тыс. человек. Новый этап начнется после утверждения программы и лимитов финансирования, пояснил господин Егоров.

Владимир Зоркий

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