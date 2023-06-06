Главе ярославской полиции присвоено звание генерал-майора

Начальнику УМВД России по Ярославской области Алексею Школкину указом президента РФ Владимира Путина присвоено звание генерал-майора полиции. Об этом сообщили в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Год назад господин Школкин вступил в должность начальника ярославского УМВД. Алексей Школкин служит в органах внутренних дел более 25 лет, его трудовая деятельность была связана с Московской областью. В разное время он занимал должности командира взвода роты ППС, участкового инспектора, дознавателя, руководителя криминального блока. С 2015 года занимал должность начальника УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области.

Алла Чижова