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Главе ярославской полиции присвоено звание генерал-майора

Начальнику УМВД России по Ярославской области Алексею Школкину указом президента РФ Владимира Путина присвоено звание генерал-майора полиции. Об этом сообщили в МВД.

Год назад господин Школкин вступил в должность начальника ярославского УМВД. Алексей Школкин служит в органах внутренних дел более 25 лет, его трудовая деятельность была связана с Московской областью. В разное время он занимал должности командира взвода роты ППС, участкового инспектора, дознавателя, руководителя криминального блока. С 2015 года занимал должность начальника УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области.

Алла Чижова

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