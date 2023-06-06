В уборке урожая на Кубани задействуют 40 тысяч сельхозмашин

В Краснодарском крае в уборке урожая задействуют 40 тыс. единиц сельхозтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в регионе было локализовано сборка комбайнов «Гомсельмаш» и тракторов минского завода. Помимо этого по линии «Росагролизинга» с отсрочкой платежа на 1,5 года будет закуплена дополнительная техника.

Сельхозтехника поможет обмолачивать свыше 100 тыс. га, отметил замгубернатора Андрей Коробка.

Олег Исаев

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