В Переславле употребившего наркотики водителя будут судить за гибель семьи с ребенком

Житель Иваново обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерти трех лиц и в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. О завершении расследования уголовного дела сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП под Переславлем

Фото: Прокуратура Ярославской области ДТП под Переславлем

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в ДТП на автодороге «Владимир-Переславль» 4 октября 2022 года столкнулись Datsun и Chevrolet Cruze. В аварии пострадали пять человек, погибла семья из Иваново — три пассажира Datsun, включая 7-милетнего мальчика. Как установили следователи, сидевший за рулем Datsun мужчина выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Chevrolet.

Известно, что виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения и уже 1 год и 7 месяцев к моменту ДТП был лишен водительских прав. Уголовное дело будет рассматривать Переславский районный суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Андрей Иванов