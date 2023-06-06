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В Переславле употребившего наркотики водителя будут судить за гибель семьи с ребенком

Житель Иваново обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерти трех лиц и в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. О завершении расследования уголовного дела сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП под Переславлем

ДТП под Переславлем

Фото: Прокуратура Ярославской области

ДТП под Переславлем

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в ДТП на автодороге «Владимир-Переславль» 4 октября 2022 года столкнулись Datsun и Chevrolet Cruze. В аварии пострадали пять человек, погибла семья из Иваново — три пассажира Datsun, включая 7-милетнего мальчика. Как установили следователи, сидевший за рулем Datsun мужчина выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Chevrolet.

Известно, что виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения и уже 1 год и 7 месяцев к моменту ДТП был лишен водительских прав. Уголовное дело будет рассматривать Переславский районный суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Андрей Иванов

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