Суд в Петербурге запретил песню «Ойда» рэпера Oxxxymiron

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 21 марта признал песню «Ойда» исполнителя Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иностранным агентом) запрещенной к распространению в интернете. Стриминговый сервисы Яндекс.Музыка и «Звук», а также соцсеть «ВКонтакте» обязаны удались трек на своих платформах, передает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда.

Прокуратура настаивала на том, что музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны» и положительно высказывается о нарушении территориальной целостности России. По мнению ведомства, в песне содержится призыв к «неким действиям, в результате которых будет нарушена территориальная целостность РФ». Причиной тому послужили слова об Ингрии, которая «будет свободной».

На судебное заседание не явились представители компаний «Яндекс», «Яндекс.Музыка», «Звук» (сервис «Сбера») и VK, которые выступали в качестве административных ответчиков. Артист и его представитель в суд также не явились.

Екатерина Рязанова

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