Ярославец взыскал 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Фрунзенский районный суд Ярославля взыскал с Минфина РФ 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование бывшего коммерческого директора фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд установил, что ярославец работал в сфере автомобильного бизнеса и в 2019 году переехал в Вологду, где ему была предложена должность коммерческого директора. Спустя полгода полиция возбудила дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а позже предъявила обвинение истцу. С 2020 по 2022 год мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В результате суд признал обвиняемого невиновным по делу и полностью оправдал.

Ярославец подал иск к Минфину и просил взыскать 1 млн руб. компенсации за незаконное уголовное преследование.

«В иске он написал, что после возбуждения уголовного дела в его личном кабинете и в его квартире проводился обыск, в качестве понятых сотрудниками полиции были приглашены соседи и подчиненные, которые прятали глаза, считая истца преступником. В ходе предварительного следствия истец находился в постоянном напряжении в ожидании очередного вызова на допрос, проведения следственных действий… Более всего пострадала репутация истца как руководителя»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Кроме того, мужчина вынужден был уволиться и вернуться в Ярославль. Иск был удовлетворен. Суд учел, что мужчина в течение трех лет находился под угрозой осуждения за тяжкое уголовное преступление. Ярославский областной суд подтвердил решение районного, оно вступило в законную силу.

Алла Чижова