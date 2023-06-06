«Аютинский хлеб» запустит новые производственные линии за 1,5 млрд рублей в 2024 году

Шахтинское предприятие «Аютинский хлеб» в 2024 году завершит строительство двух новых производственных линий стоимостью 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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В настоящее время «Аютинский хлеб» располагает шестью производственными линиями. После запуска двух новых выпуск увеличится до 120 т продукции в сутки. На предприятии будет создано еще 80 новых рабочих мест.

«Сейчас общая мощность предприятия – почти 62 тыс. т готовой продукции в год, с введением новых линий этот показатель возрастет»,— отметили в пресс-службе правительства региона.

Анастасия Назарова