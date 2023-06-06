На организатора схода в Темясово составили административный протокол

Полиция составила административный протокол в отношении жителя села Темясово Ильсура Ирназарова. В мае он выступил в роли организатора народного схода. В полиции усмотрели в действиях господина Ирназарова нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Сход граждан в селе Темясово в Баймакском районе Башкирии организовали 20 мая в связи с планирующимися геологоразведочными работами на хребте Ирендык, против чего выступают местные жители. Как сообщил сам Ильсур Ирназаров, состав административного правонарушения заключается в изменении места и времени мероприятия. Сам он считает, что не нарушал законодательство, поскольку место и время собрания граждан не менялись. Но, поскольку число участников превысило количество мест в зале сельского дома культуры, мероприятие провели на площади перед ним, что было согласовано с администрацией. Также участники собрания проголосовали за его проведение в форме схода.

В КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия для граждан предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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