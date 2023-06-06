Компания Fornasetti начинает работу в России

Известное миланское ателье предметов мебели и декора для дома Fornasetti теперь будет работать и в России. Дом Fornasetti был основан в 1940 году итальянским художником и декоратором Пьером Форназетти и получил мировую известность благодаря своей линии посуды Tema e Variazioni. Эта коллекция впервые увидела свет в 1953 году и была посвящена оперной диве Лине Кавальери. Пьер вдохновился ее портретом и создал в общей сложности более 400 изображений, отображающих малейшие

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изменения мимики певицы. Помимо посуды и декора, у Fornasetti есть и ароматы для дома, которые сделаны из 100% органического пчелиного воска и оформлены в знаковые для Дома орнаменты. Бренд эксклюзивно представляет холдинг Mercury, его можно найти в ЦУМе, ДЛТ и бутиках Gallery Royal.