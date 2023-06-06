«Мистер сидр» в ярославских магазинах пока не обнаружен

В департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области заявили о приостановке реализации опасной алкогольной продукции «Мистер Сидр», однако сам напиток пока в регионе не обнаружен. Официальный сайт департамента АПК опубликовал сообщение, в котором требует «проинформировать о факте выявления опасной продукции» организации, которые торгуют продуктами и напитками. В случае обнаружения «Мистера сидра» необходимо изъять его из продажи и незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Следственного комитета РФ осматривают предприятие в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток «Мистер сидр»

Фото: РИА Новости Сотрудники Следственного комитета РФ осматривают предприятие в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток «Мистер сидр»

Фото: РИА Новости

Портал Yarnews со ссылкой на департамент сообщает, что пока случаев появления опасного напитка в регионе не выявлено.

«Мы разослали предупреждения во все точки, которые могут реализовывать этот продукт. Департамент совместно с полицией и Роспотребнадзором проводит мониторинг ситуации»,— цитирует портал заместителя директора департамента Валентина Шишина.

«Ъ» сообщал, что к вечеру 5 июня стало известно о массовом отравлении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии, вызванном, по предварительным данным, напитком «Мистер сидр», выпущенным ООО «Анди» в Самарской области. Несколько случаев закончились летальным исходом.

Алла Чижова