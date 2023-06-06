В Майкопе возбудили уголовное дело против местного жителя за ограбление несовершеннолетнего

Следователи следственного отдела по городу Майкопу возбудили уголовное дело против 34-летнего жителя республиканской столицы. Мужчине вменяют ч. 2 ст.161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества, совершенное с применение насилия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемый применил насилие против несовершеннолетнего и забрал мобильный телефон. Местонахождение мужчины оперативно следователями. Подозреваемый задержан в Майкопе. Мобильный телефон изъят у мужчины.

Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Исаев

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