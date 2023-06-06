Суд заменил Сергею Сидашу условный срок на реальный

Ростовский областной суд заменил бывшему заместителю губернатора региона Сергею Сидашу условный срок на реальный. Об этом сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

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«Из приговора исключено указание на применение ст. 73 УК РФ об условном сроке наказания. Таким образом, осужденному назначено четыре года колонии общего режима»,— отметил собеседник «Ъ-Юг».

Также условные сроки заменены на реальные двум другим фигурантам дела. Учредитель АО «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов получил шесть лет колонии, генеральный директор этой компании Андрей Андросов — пять лет колонии.

Сергей Сидаш был задержан в мае 2019 года. По версии следствия, курировавший строительство стадиона загубернатора склонил чиновников регионального Минстроя провести строительные работы без корректировки сметы с учетом замены песка на более дешевый.

Песок на строительство стадиона «Ростов Арена» поставила компания «Донтрансгидромеханизация». Поставщику заплатили 474 млн руб., хотя он поставил мелкозернистый песок вместо предусмотренного проектом крупнозернистого, заявляла сторона обвинения. По подсчетам следователей, стоимость фактически использованного материала была на 80,7 млн руб. меньше.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Юг» «Для бывшего замгубернатора срок стал реальностью»

Кристина Федичкина