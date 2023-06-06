В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Ярославле

В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

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Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Ветер

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Неблагоприятные погодные условия в МЧС прогнозируют днем 7 июня. Причем как на территории Ярославля, так и всего региона в целом. В среду ожидается гроза, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи»,— уточнили в МЧС.

Андрей Иванов