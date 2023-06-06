Подведены итоги голосования за места для благоустройства в Нижегородской области

Опубликованы предварительные итоги голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены в Нижегородской области по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Опрос завершился 31 мая, в нем поучаствовали 383,8 тыс. жителей региона (+77,7% к 2022 году).
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В Нижнем Новгороде больше всего голосов набрали:
- Касьяновский овраг в Нижегородском районе (10,7 тыс.);
- сквер имени Героя Рябцева в Московском районе (9,9 тыс.);
- парк имени 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе (8,4 тыс.);
- сквер Памяти в Ленинском районе (7,4 тыс.);
- территория вдоль Мещерского бульвара в Канавинском районе (7,1 тыс.);
- бульвар Победы в Сормовском районе (4,9 тыс.).
В Приокском районе на голосование выдвигалось только одно пространство — сквер на улице Суворова, его выбрали 15,2 тыс. местных жителей. Советский район в этом году в программе ФКГС не участвовал.
В Нижегородской области жители активнее всего голосовали за благоустройство лесного массива на улице Молодежной в Дзержинске, пешеходной зоны на улице 40 лет Октября в Кстове и зоны отдыха «Пруд Боровое» в Сарове. Среди других мест - универсальная спортивная площадка в Володарске, Малая Соборная площадь в Семенове, парк «НиГРЭС» в Балахне, сквер на улице Пушкина в Городце, Аллея ветеранов на Бору, набережная на улице Ломоносова в Павлове и зона отдыха «У Смирновского пруда» в Арзамасе.