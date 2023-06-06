В зоне боевых действий погиб петербургский адвокат и экс-помощник депутата

Адвокат из Санкт-Петербурга Сергей Малков погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом во вторник, 6 июня, в своем Telegram-канале сообщил его коллега Калой Ахильгов. Позднее данную информацию подтвердили в Невской коллегии адвокатов, пишет «Фонтанка». При этом был ли погибший мобилизован или же пошел на фронт добровольцем, в сообщении не уточняется.

Сергей Малков с 2007 по 2009 годы трудился помощником председателя постоянной комиссии Заксобрания Петербурга по вопросам правопорядка и законности, депутата Аркадия Крамарева. До этого занимал пост помощника начальника ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. В 2009-2013 годах работал в городской администрации — сначала в комитете по вопросам законности, затем в комитете экономического развития и комитете по госзаказу Санкт-Петербурга. На профильных ресурсах господин Малков указан как специалист по космическому праву.

«Ъ-СПб» писал, что в октябре под Лисичанском погиб еще один член Невской коллегии адвокатов — Александр Никифоров, который был мобилизован за несколько дней до своей гибели. Обстоятельства его смерти не уточнялись.

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