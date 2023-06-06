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ВТБ: в мае спрос на автокредиты в Центральном федеральном округе вырос на 20%

В мае клиенты ВТБ в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) оформили автокредиты на 1,7 млрд рублей, что на 20% превышает результат апреля. В топ-5 регионов-лидеров в ЦФО по объему выданных банком автокредитов в мае стали Воронежская область (350 млн рублей), Тульская область (266 млн рублей), Белгородская область (141 млн), Рязанская область (120 млн) и Ярославская область (110 млн). Средний чек сделки по ЦФО в последний весенний месяц составил порядка 1,2 млн рублей, оставшись примерно на уровне апрельского, и увеличившись на 12% относительно начала года.

С начала года жители Центрального федерального округа получили в ВТБ автокредитов на 4,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сделок вырос более чем в два раза.

В целом по стране клиенты ВТБ в мае заключили около 11,8 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 млрд рублей, что на 21% превышает результат апреля. Всего по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ оформил порядка 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд рулей, что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь-май 2022 года и на 22% – рекордного 2021 года.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.

«Сегодня автокредиты – один из основных финансовых инструментов, позволяющих россиянам оперативно приобрести транспортное средство. Поэтому можно смело говорить о том, что динамика профильного кредитования – прямое отражение положения на отечественном автомобильном рынке. Мы видим, что сегмент успешно справился с потрясениями 2022 года и вышел на уверенную траекторию роста. Даже несмотря на большое количество выходных дней и традиционное сезонное затишье, в мае активность заемщиков была очень высокой, что обеспечило рынку профильного кредитования рекордный результат. Безусловно, автосегмент по-прежнему испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне, но за счет перезапуска отечественного производства и расширения поставок из дружественных стран – прежде всего, Китая – ушедшие бренды постепенно замещаются, что впоследствии вернет его к равновесному состоянию», – прокомментировал начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

По оценке ВТБ, все российские банки в мае выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Предыдущий пик продаж приходился на апрель рекордного 2021 года - 109,9 млрд рублей. Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд рублей и на 9% «обогнали» результат аналогичного периода 2021 года.

ПАО Банк ВТБ

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