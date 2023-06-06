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Крупную партию опасного сидра изъяли в Нижегородской области

Сотрудники полиции изъяли в Нижегородской области около 1,5 тыс. л суррогатного напитка «Мистер сидр». Ранее им отравились шестеро местных жителей: двое скончались, четверых доставили в больницу. Есть пострадавшие и в других регионах ПФО.

«Полицейские продолжают работу по изъятию из оборота опасной для жизни алкогольной продукции. Устанавливаются каналы ее распространения, проверяются транспорт, складские помещения и торговые объекты»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Случаи отравления суррогатным сидром зафиксированы в регионах Приволжья с 5 июня. Жертвами стали 18 человек, еще более 50 человек оказались в больницах. Все пострадавшие пили «Мистер сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт. Предполагаемый изготовитель опасного для жизни суррогата Анар Гусейнов из Самарской области был задержан.

Анастасия Еремина

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