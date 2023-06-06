Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зинэтулу Билялетдинова наградили Орденом Александра Невского

Российский президент Владимир Путин наградил главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова Орденом Александра Невского. Указ опубликован на портале правовой информации.

Господин Билялетдинов был награжден за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физкультуры страны.

Напомним, в прошлом сезоне господин Билялетдинов вышел с «Ак Барсом» в финал Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА. Ранее специалист трижды приводил команду к победе в турнире.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...