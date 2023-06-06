В пригороде Белграда нашли мертвыми семью из России

В пригороде Белграда Панчево обнаружили мертвой семью из трех россиян. Их тела нашли в собственной квартире, сообщила сербская газета Kurir.

Как пишет газета, полиция вскрыла дверь в квартиру в ночь на сегодня, 6 июня, вместе с ней было несколько россиян. Полицейские вскрыли дверь и обнаружили три трупа. У женщины были многочисленные ножевые ранения, ребенка задушили в его комнате. Тело мужчины обнаружили повешенным. По предварительной версии, мужчина убил жену и сына, затем покончил с собой.

Как сообщили соседи семьи, в субботу, 3 июня, все члены семьи ругались между собой весь день. Вчера, 5 июня, они также слышали лай их собаки, хотя, по словам соседей, раньше она не лаяла.

Семья переехала в Сербию в 2022 году. Весной 2023 года они купили квартиру в Панчево. По информации Kurir, мужчина был хирургом, женщина — неонатологом. Дочь погибшей, живущая в Израиле, через мессенджеры сообщила, что мать перестала выходить на связь. У женщины также есть 19-летний сын и дочь от первого брака. Сына несколько дней назад депортировали из Сербии, он вернулся в Россию.

Олеся Павленко