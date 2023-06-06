Два участка улицы Гоголя в Краснодаре перекроют 8 июня из-за проведения мероприятия

В Краснодаре 8 июня перекроют улицу Гоголя по двум участкам. Временное ограничение на проезд автомобилей связано с проведением краевого мероприятия в честь Дня социального работника, сообщает пресс-служба мэрии.

Улица будет перекрыта на двух участках — от ул. Красноармейской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Рашпилевской. Ограничение будет действовать с 6 часов 8 июня и до окончания мероприятия.

Кроме того, на этих участках организуют стоянку машин участников мероприятия. В связи с этим с 22 часов 7 июня указанные отрезки улицы Гоголя начнут освобождать от машин.

Татьяна Ручкина

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