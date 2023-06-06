Таможенники задержали в Сочи абхазца, подозреваемого в контрабанде оружия

На российско-абхазской границе задержан 46-летний гражданин Абхазии, который перевозил в автомобиле ВАЗ-2107 пистолет Glock 1594-01 и 14 патронов к нему без документов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящий момент в отношении жителя соседней республики возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия). По данной статье подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram