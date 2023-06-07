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Депутат заксобрания возглавил совет директоров Пермской ЦБК

Как стало известно «Ъ-Прикамье», депутат краевого заксобрания, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Александр Бойченко возглавил совет директоров ООО «Пермская целлюлозно-бумажная компания».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», парламентарий также вошел в состав участников компании ООО «Прикамский картон». С 5 июня ему принадлежит 30% уставного капитала общества. Еще 70% — у предпринимателя Олега Борохова. Ранее 100% долей владел директор ООО «Прикамский картон» Александр Кириллов. «Прикамский картон» занимается производством картона. Производственная площадка расположена в Перми в микрорайоне Голованово.

Александр Бойченко также является участником ООО «Уралбумага», которое управляет производством гофроупаковки в Свердловском районе Перми (Новобродовский тракт). В этом ООО Александру Бойченко принадлежит 23%.

Напомним, в мае краевое заксобрание поддержало заявление Александра Бойченко о переходе на работу в парламенте на непостоянной основе. Источник в окружении парламентария объяснил его решение возросшим объемом экспертной работы Александра Бойченко на различных площадках, в том числе федерального уровня с его личным участием. При этом переход парламентария не отразится на его работе в качестве председателя комитета.

Александр Бойченко работает в Пермском крае на протяжении 25 лет. В период с 1998 по 2012 годы возглавлял ЗАО «Пермская ЦБК».

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