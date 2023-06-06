Россияне назвали главные опасности для своих детей

«АльфаСтрахование» выяснила мнение родителей о том, какие опасности могут поджидать их детей в современном мире и как воспитание может помочь преодолеть риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Главную опасность родители видят в наркотической зависимости. Так ответили 39,5%. Чуть меньше, 37,9%, опасаются другой зависимости — алкогольной. Треть опрошенных переживает за то, что ребенок может стать жертвой агрессивного поведения сверстников. А четверть — видит угрозу в доступности информации в интернете и манипуляциях, которые совершают с детьми в сети.

19% к рискам отнесли популяризацию сексуальных меньшинств, 15% — компьютеры и гаджеты, а 13,5% боятся, что их дети будут испытывать технологическую лень и не захотят развиваться только потому, что вокруг уже хватает готовых решений.

Помимо этого, страх у родителей вызывает курение (10%), неумение детей обращаться с деньгами (7%), стремительно ухудшающаяся экология (7%), а также тяжелые заболевания (5,5%).

Основная масса опрошенных родителей считает, что в защите детей поможет воспитание и в целом внимание со стороны семьи. Такого мнения придерживаются 40%. Почти треть уверены, что важную роль играет духовно-патриотическое воспитание.

Почти 20% родителей видят решение потенциальных проблем с детьми в будущем в улучшении качества образования, а 15% — в спорте. Еще 8% высказались за то, что предупредить риски с детьми в будущем поможет отсутствие гиперопеки.

В воспитании детей родители в первую очередь следуют принципу развития аккуратности (22%), воспитанности и вежливости (19%), дисциплинированности и доброты (16%), ответственности, трудолюбия, уверенности в себе и дружелюбия (по 10%). Реже всего в качестве важных качеств называли эмпатию, как ни странно, и толерантность.

Если говорить о здоровье детей, то поддерживать его опрошенные родители предпочитают качественным питанием — 31%, а также правильной одеждой, которая помогает уберечь ребенка от переохлаждения или перегрева (29%).

22% родителей проводят регулярные чекапы детей, 19% — делают вовремя прививки. 14% возят на море, а 13% — дополнительно страхуют жизнь и здоровье своего ребенка.

В опросе приняли участие 1245 человек. Это жители Москвы (17,4%), Санкт-Петербурга (16,4%), Казани (9,5%), Самары (8,5%), Новосибирска (8,6%), Екатеринбурга (7,5%), а также Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Челябинска, Омска, Красноярска и ряда других крупных городов. 60% опрошенных — мужчины. Почти 65% участников исследования — в возрасте от 31 до 40 лет. Подавляющее большинство респондентов имеют одного ребенка в возрасте от 4 до 12 лет.

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