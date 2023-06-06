На стройплощадке будущего ЖК в центре Челябинска нашли артефакты

В Челябинске в ходе археологических раскопок на земельном участке, где планируется возведение жилого комплекса «Пушкин», обнаружили казачий схрон и американские патроны времен Гражданской войны. Об этом сообщают в пресс-службе застройщика будущего ЖК — ЮУ КЖСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «МЦАИ» Фото: ООО «МЦАИ»

В ходе раскопок на участке по улице Пушкина археологи нашли два тайника времен Гражданской войны. В одном из них находилась россыпь патронов от трехлинейной винтовки, пистолет системы Наган, а также уставной кинжал кавказских казачьих войск — кама. «Вероятно, он был сделан на Златоустовской оружейной фабрике. Ножны были простыми и не сохранились. Хозяин, возможно, служил в составе Терского или Кубанского казачьего войска. Патроны были изготовлены в начале XX века», — поясняет археолог ООО «МЦАИ» Олег Бытковский.

В другой закладке были обнаружены найдены патроны Western 5–16 американского производства для 11-миллиметровой французской винтовки Gras, a гильзы Remington калибра 7,62 мм к винтовке системы Мосина. Вместе с ними лежали погоны, которые, по мнению археологов, принадлежали обер-офицеру Российской армии. Специалисты считают, что такое оружие и боеприпасы могли поставляться в рамках отношений Антанты во время Первой мировой войны, а затем у для борьбы с советской властью.

После завершения раскопок в июне все находки будут переданы в музейный фонд РФ.

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