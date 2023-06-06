Количество убийств и угонов выросло в Удмуртии по итогу пяти месяцев 2023 года

По итогу пяти месяцев 2023 года в Удмуртии количество зарегистрированных преступлений выросло на 1,3%, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Однако из количество сократилось в Селтинском — на 34,7%, Красногорском — на 41,7%, Камбарском — 42,1%.

При этом число убийств увеличилось на 21,4%, угонов транспортных средств — на 35,6%, мошенничеств — на 46,7%.

Вместе с тем количество грабежей стало меньше на 9,4%, краж имущества — на 9,7%, изнасилований — на 18,8% (с 16 до 13). В сфере незаконного оборота наркотиков число преступлений снизилось на 2,5%, а количество фактов их сбыта возросло на 6,2%.