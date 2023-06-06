«Росводоканал Краснодар» провел акцию «Безопасное лето»

В Краснодаре прошел масштабный детский праздник, посвященный Дню защиты детей. В акции под лозунгом «Безопасное лето с Росводоканалом» приняли участие более 250 работников краснодарского водоканала со своими детьми. К празднику присоединились партнеры и друзья «Росводоканал Краснодар» — дети сотрудников Альфа-Банка, компании АльфаСтрахование, а также других компаний.



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У входа в игровую зону всех участников встречал главный символ «Росводоканала» — ростовая кукла Капитошка, который рассказывал ребятам правила безопасности во время летних каникул. Малышей ждали увлекательные конкурсы, спортивные соревнования, прыжки в мешках, эстафета с сухим бассейном, стрельба из водяного пистолета и памятные призы. В процессе игры дети анализировали игровые ситуации и самостоятельно формулировали правила своего поведения в различной среде. Изюминкой мероприятия стала пенная вечеринка, в которой приняли участие не только дети, но и их родители.

«Различные познавательные и образовательные мероприятия для детей мы проводим регулярно,— говорит директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова.— А безопасность — это одна из корпоративных ценностей нашей компании. Поэтому в День защиты детей — в особый праздник для всех взрослых — хочется пожелать всем ребятам как можно дольше оставаться в счастливом, добром, беззаботном и безопасном детстве!»

Справка о компании Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тыс. км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек. Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализуют инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд руб. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

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