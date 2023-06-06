В Сочи ко Дню России проведут более 110 патриотических мероприятий

В Сочи ко Дню России запланировано более 110 патриотических мероприятий. Празднование начнется с 7 июня во всех внутригородских районах, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В городе на медиаэкранах разместят праздничный контент, посвященный Дню России. На зданиях всех учреждений курорта вывесят флаг РФ, в его цветах также будет выполнено световое оформление гостиницы «Жемчужина» и телевышки.

С 7 по 13 июня в музеях Сочи пройдет около 35 тематических выставок, круглых столов и познавательных лекций, посвященных Дню России. С 8 по 13 июня во всех учреждениях культуры организуют около 50 мероприятий, в том числе фестивалей, конкурсов, мастер-классов, викторин, выставок детских рисунков и концертов. В Зимнем театре пройдет международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона.

С 10 по 12 июня в Сочи пройдут спортивные мероприятия. Среди них будет финал Всекубанского турнира по уличному баскетболу, соревнования по тайскому боксу, смешанным боевым единоборствам, по спортивному туризму, физкультурные мероприятия по настольному теннису и лыжероллерам. 11 июня на площади Южного мола будет организована тематическая фотозона.

В праздничный день — 12 июня — мероприятия начнутся в 8 часов. В парке Фрунзе в это время пройдет легкоатлетический забег «Русская матрешка». В нем будут участвовать более 300 человек. В 9 часов во всех районах торжественно поднимут флаг России. В Центральном районе на площади Флага также пройдет «Хоровод дружбы», в котором примут участие представители национальных объединений Сочи. В Хостинском районе флаг поднимут на горе Ахун, в Лазаревском — в акватории Черного моря, в Адлерском районе — у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 10 часов с пляжа «Маяк» выйдет парусная регата «За Россию!» в составе более 15 яхт. В 11 часов в Центральном и Лазаревском районах Сочи пройдет автопробег под эгидой «Единой России» с участием более 50 машин.

На площади Южного мола пройдет акция «Нарисуй карту России», в парке «Ривьера» — конкурс рисунка «Россия — Родина моя!», а в Доме молодежи наградят волонтеров Победы. В 17 часов на площади Южного мола пройдет концерт «Наш дом — Россия» с участием национальных объединений города.

Во всех районах будут организованы точки активности для молодежи с участием представителей военно-патриотических клубов Сочи. Там будут раздавать ленточки и флажки с триколором, наносить аквагрим, также пройдут выставки учебного оружия и экипировки и всероссийская акция «Письмо на фронт».

Татьяна Ручкина

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