В Ростове-на-Дону 6 июня почтили память Александра Пушкина

В донской столице в рамках празднования 224-ой годовщины со дня рождения поэта Александра Пушкина прошли торжественные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

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На одноименной улице у памятника Александру Пушкину выступили представители союза писателей России, учащиеся музыкальной школы им. П.И. Чайковского, а также воспитанники хореографической школы «Арабеск». Также к памятнику поэта возложили цветы.

Библиотеки Ростова к памятной дате подготовили интерактивные площадки, где ростовчане могли познакомиться с творчеством Александра Пушкина.

Анастасия Назарова