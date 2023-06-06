Краснодар Водоканал проводит прямую линию

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Если у вас есть вопросы, касающиеся:

качества воды;

оплаты услуг;

передачи показаний приборов учета;

заключения договора на подключение услуг водоснабжения и водоотведения или другие

В завтра, 07 июня, с 11:00 до 12:00 вы сможете задать их непосредственно специалистам «Росводоканал Краснодар».

На ваши вопросы будут отвечать генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко, а также коммерческий директор предприятия Павел Широков, директор по производству Станислав Гераськов.

Задать все интересующие вопросы вы можете по телефону «Горячей линии» 8-800-200-36-46 (набрав добавочный номер 7000).

Также вы можете оставить свои вопросы к Водоканалу под постом, все обращения будут переданы на прямую линию.

А у вас есть нарекания к воде в нашем районе? С какими проблемами сталкиваетесь?

Звоните! Пишите! Будем решать!

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