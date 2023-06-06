Дошло до суда второе уголовное дело орловчанина о коммерческом подкупе

Ливенский райсуд Орловской области рассмотрит еще одно уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы) против ранее судимого жителя райцентра Ливны. Об этом сообщили в прокуратуре.

Имя фигуранта не раскрывается.

По версии следствия, обвиняемый, работая инженерем отдела материально-технического снабжения в некоей коммерческой организаций, с июля по сентябрь 2017 года получил от представителя двух фирм более 191 тыс. руб. за «беспрепятственное заключение» с этими компаниями договоров поставки, а также за «дальнейшее поддержание между организациями беспрепятственных и взаимовыгодных финансово-хозяйственных отношений».

В региональном управлении СКР уточнили, что фигурант представил информацию о потребностях предприятия, плане закупок, объемах и ценах на закупаемую продукцию, а также о поступивших ценовых предложениях конкурентов на этапе подготовки и заключении договоров между предприятиями: «Своими действиями обвиняемый создал конкурентные преимущества указанным контрагентам». Полученными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению, добавили в прокуратуре.

Ранее за такое же преступление обвиняемый был оштрафован на 450 тыс. руб., рассказали в СКР. Он также на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с контролем «за движением материальных ценностей», определением порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием в государственных органах, органах местного самоуправления, а также на предприятиях и в организациях всех форм собственности.

Иван Недокопов

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