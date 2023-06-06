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Продажи коммерческих автомобилей ГАЗ выросли на 33%

Как сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ на российском рынке в январе-мае выросли к первым пяти месяцам 2022 года на 33% и превысили 17,4 тыс. машин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В мае 2023 года ГАЗ продал более 3,9 тыс. машин – вдвое больше, чем в мае прошлого года, следует из отчета АЕБ. По итогам пяти месяцев доля ГАЗ на российском рынке составила 7,7% против 4,3% годом ранее. Лидерство продаж в сегменте LCV сохраняет «ГАЗель».

В целом май ознаменовался ростом продаж автомобилей на 112,1%, в России было продано 51,4 тыс. машин.

Владимир Зубарев

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