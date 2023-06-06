В Арзамасе начали благоустраивать площадь у водонапорной башни

Компания «Инженерные сети» приступила к благоустройству площади возле водонапорной башни в Арзамасе. На проведение работ выделено 117 млн руб. из федерального, регионального и местного бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Территория станет открытым сквером, который соединит Парк культуры с улицей Карла Маркса. На водонапорной башне, являющейся объектом культурного наследия, планируется устроить смотровую площадку. Пост №1 караула у Вечного огня, который базировался в сторожке башки, переедет в новый павильон.

Проект благоустройства площади был разработан в Институте развития городской среды Нижегородской области совместно с администрацией Арзамаса. Концепция стала победителем конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений Минстроя РФ в 2022 году.

Анастасия Еремина