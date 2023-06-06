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На Ставрополье разработают систему переобучения ветеранов СВО новым специальностям

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение региональному министерству труда и социальной защиты населения проработать механизм переобучения на новые специальности ветеранов СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

На время обучения участникам специальной военной операции будут выплачивать стипендию в размере МРОТ.

«Эта система использовалась нами для обучения ставропольцев новым специальностям, и очень хорошо себя показала. Нужно имеющийся опыт перенести на поддержку ветеранов»,— цитирует пресс-служба правительства слова главы региона.

Также в сообщении правительства отмечается, что безработица на Ставрополье существенно снизилась.

«На сегодня в крае среди безработных немногим больше 8 тыс. человек, тогда как год назад их число на аналогичный период года превышало 11 тыс.»,— сообщили власти.

Анастасия Назарова

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