В Башкирии расходы на второй этап расселения аварийного жилья оценили в 15 млрд рублей

В Башкирии во второй этап программы расселения непригодного для проживания жилого фонда войдут порядка 600 многоквартирных домов в 40 муниципалитетах. Их общая площадь составляет 230 тыс. кв. м, на которой проживает 14 тыс. граждан.

В реестр включат объекты, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Стоимость их расселения в минстрое оценили в 15 млрд рублей, сообщил первый заместитель министра строительства Егор Родин на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая Егор Родин.

Программа сокращения непригодного для проживания фонда реализуется с 2019 года. Ранее в нее вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. До 2024 года власти республики должны были расселить 61 тыс. кв. м такого жилья, на сегодня этот показатель перевыполнен на 51%. В текущем году в минстрое планируют досрочно завершить первый этап программы и приступить к следующему.

Наталья Балыкова

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