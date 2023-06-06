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В Переславле подорожало посещение нацпарка «Плещеево озеро»

В Переславле-Залесском Ярославской области подорожало разрешение на посещение территории национального парка «Плещеево озеро». До 1 мая 2023 года стоимость составляла 200 руб., теперь гостям парка придется заплатить 318 руб. за посещение. Соответствующий приказ был подписан 26 апреля.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Последний раз стоимость на посещение повышалась в 2021 году с 50 до 200 руб. Тогда директор национального парка пояснял, что цена изменилась в результате постановления главы правительства РФ.

Алла Чижова

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