В Переславле подорожало посещение нацпарка «Плещеево озеро»

В Переславле-Залесском Ярославской области подорожало разрешение на посещение территории национального парка «Плещеево озеро». До 1 мая 2023 года стоимость составляла 200 руб., теперь гостям парка придется заплатить 318 руб. за посещение. Соответствующий приказ был подписан 26 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Последний раз стоимость на посещение повышалась в 2021 году с 50 до 200 руб. Тогда директор национального парка пояснял, что цена изменилась в результате постановления главы правительства РФ.

Алла Чижова