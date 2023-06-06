В Башкирии около 40% квартир в новостройках остаются нераспроданными

Около 40% квартир в новостройках в Башкирии остаются невостребованными. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Егор Родин на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая республики.

«На сегодня цифры, конечно, плавающие, но сегодня около 40% построенных квартир не распроданы. Тенденция, действительно, прослеживается»,— сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос депутата Рустема Мусабирова.

Господин Родин отметил, что статистику по числу непроданных квартир ведет компания Дом.рф. Минстрой также отслеживает ситуацию, собирая информацию у застройщиков напрямую, но все организации опросить невозможно.

Озвученная цифра стала неожиданной для депутатов. Парламентарии засомневались в ее объективности, назвав столь высокий показатель «психологической историей» и «нехорошей вещью», которая может вызвать панику, если будет процитирована.

Ринат Райманов заявил, что невостребованных квартир не может быть так много, поскольку жилья в Уфе не хватает, а в Башкирии новые объекты почти не строятся.

Заместитель председателя комитета Елена Родина добавила, что 40% — это «не история Башкирии». Другие депутаты предположили, что такая ситуация была бы возможна в случае, если застройщик намеренно не выставляет квартиры на продажу в ожидании роста спроса.

Председатель комитета Николай Хорошилов предложил докладчику признать, что методики оценки ситуации с нераспроданными квартирами не существует.

В свою очередь Егор Родин сообщил, что у него не было цели кого-либо напугать, министерство лишь озвучивает данные, которыми располагает. «Процесс живой. Те данные, которые у нас имеются, те и называем»,— объяснил он.

Наталья Балыкова

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