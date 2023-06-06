Флот Татарстана начнет полноправную работу лишь в 2024 году

«Флот Республики Татарстан» начнет полноценную работу лишь в следующем году. Об этом на пресс-конференции сказал министр транспорта региона Фарит Ханифов.

По его словам, в данный момент часть флота используют судоходные компании СК «Татфлот», АО «Татфлот». «С 2023 года мы планируем закончить с ними, чтобы не портить и не ломать устоявшуюся систему, график. Потихоньку со следующей навигации мы уже целиком — новая флотилия и старая флотилия — будет работать в составе нашего „Флота Республики Татарстан“ как единое целое», — сказал господин Ханифов.

"Ъ-Казань"