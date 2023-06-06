Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замминистра здравоохранения Удмуртии: развернуто достаточно коек для приема пострадавших от отравления суррогатным «сидром»

В столице Удмуртии в городской клинической больнице №6 развернуто достаточное количество коек для приема жителей, пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

«Все пациенты с подозрением на отравление проходят через данное медицинское учреждение. Для новых пострадавших мест хватит, поскольку ГКБ №6 одно из самых мощных лечебных учреждений. В составе больницы несколько многопрофильных учреждений, которые мы можем перепрофилировать, а также отделение гемодиализа, реанимационное и хирургическое отделения»,— подчеркнула госпожа Петренко.

Замминистра здравоохранения Удмуртии также подчеркнула, что все медицинские организации проинформированы о случившемся. «Если у пациента есть симптоматика, которую невозможно привязать к другому заболеванию, и есть факт употребления алкогольных напитков, то этих пациентов мы рекомендуем проконсультировать с токсикологами и взять исследование на наличие ядов»,— рассказала Марина Петренко.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...