Замминистра здравоохранения Удмуртии: развернуто достаточно коек для приема пострадавших от отравления суррогатным «сидром»

В столице Удмуртии в городской клинической больнице №6 развернуто достаточное количество коек для приема жителей, пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

«Все пациенты с подозрением на отравление проходят через данное медицинское учреждение. Для новых пострадавших мест хватит, поскольку ГКБ №6 одно из самых мощных лечебных учреждений. В составе больницы несколько многопрофильных учреждений, которые мы можем перепрофилировать, а также отделение гемодиализа, реанимационное и хирургическое отделения»,— подчеркнула госпожа Петренко.

Замминистра здравоохранения Удмуртии также подчеркнула, что все медицинские организации проинформированы о случившемся. «Если у пациента есть симптоматика, которую невозможно привязать к другому заболеванию, и есть факт употребления алкогольных напитков, то этих пациентов мы рекомендуем проконсультировать с токсикологами и взять исследование на наличие ядов»,— рассказала Марина Петренко.