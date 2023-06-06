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Астраханские полицейские изъяли 305 литров алкоголя

Астраханские полицейские выявили 49 административных правонарушений, связанных с незаконной реализацией товаров, запрещенных или ограниченных к продаже. Из них 30 случаев касались продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции, сообщили пресс-служба регионального управления МВД. Всего в рамках операции «Алкоголь» изъято 305 литров нелегальной продукции.

Кроме того, полицейские составили 5 протоколов по фактам продажи товаров или оказания услуг без предоставления необходимой информации или без использования контрольно-кассовой техники. Еще 4 материала оформлены за нарушение правил продажи этилового спирта и алкогольной продукции. По статье об незаконной розничной продаже алкоголя физическими лицами выявлено 10 правонарушений.

В рамках операции «Алкоголь» возбуждено также восемь уголовных дел. Шесть из них - по статье о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Еще два дела возбуждены по статье о производстве, хранении или перевозке в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Дарья Васенина

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